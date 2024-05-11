Служба безпеки України спрацювала на випередження і затримала виконавців запланованого теракту.

Про це сьогодні повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко, пише “Укрінформ”.

“СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід”, – зазначив Дехтяренко.

СБУ обіцяє згодом повідомити деталі спецоперації.

Нагадаємо, днями СБУ викрила агентів ФСБ Росії, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Затримали двох полковників Управління державної охорони (УДО). Зазначається, що ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.