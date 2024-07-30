Після втрат, яких зазнали бойовики ПВК "Вагнер" у Малі, російське військове командування може вивести частину бійців Африканського корпусу з Харківської області.

Про це повідомляє ISW.

“Деякі російські воєнні блогери з посиланням на невстановлене джерело в адміністрації президента РФ повідомили, що особовий склад Африканського корпусу замінить підрозділи ПВК Вагнер у всій “Сахельській трійці” (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер)”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити ПВК “Вагнер”, зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

“Масштабна заміна Вагнера після втрат, які були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу до Малі подалі від лінії фронту в Україні”, — йдеться у звіті.

Зазначається, що декілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що міноборони РФ зловтішається через втрати ПВК “Вагнер”, та припускають, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків у Сахелі та повної їх заміни підрозділами Африканського корпусу.