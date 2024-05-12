Про це пише The New York Times.

Військові аналітики вважають, що вторгнення Росії на територію Харківської області може бути частиною хитрої російської стратегії, яка не обов’язково полягає в тому, аби відкрити нову лінію наступу на Харків, але для того, щоб відтягнути українські сили з інших полів битв, де українські воїни вже виснажені.

“Цілком ймовірно, що найближчі тижні будуть дуже похмурими для українських сухопутних військ на сході. Хоча наразі атаки здаються невеликими за масштабами, їхньою метою є підірвати моральний дух українців – як цивільних, так і військових“, – каже австралійський генерал у відставці Мік Райан.

Він додав, що в разі, якщо ЗСУ вирішать утримувати свої позиції за будь-яку ціну, то втратять ще більше особового складу. Це може стати “серйозним випробуванням” та “одним з найважчих моментів для України у війні”, вважає Райан.

Військові аналітики кажуть, що новий наступ Росії навряд чи дійде до вулиць Харкова, адже українські захисники побудували ретельно продуману оборону навколо міста. Там вириті кілометри траншей з колючим дротом, мінами та незліченною кількістю маленьких цементних пірамідок, які блокують танки, тобто “зуби дракона”, як їх називають місцеві військові.

“Українські посадовці, починаючи з президента Володимира Зеленського, також вказують на те, що вони поспішають з підкріпленням. Однак Україна має бути обережною у своїх діях, зважаючи на виснаженість своїх збройних сил. Припаси з довгоочікуваного американського пакета допомоги лише починають надходити на лінію фронту, що робить українців більш вразливими, ніж вони були впродовж останніх місяців“, – пише видання.