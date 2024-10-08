Російські удари по цивільних суднах ставлять мільйони людей по всьому світу під ризик голоду.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, лише за два дні російські балістичні атаки пошкодили два цивільних вантажних судна в Одесі.

“Вчора — одне з кукурудзою, що прямувало до Італії. Сьогодні — ще одне, в результаті чого одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення. Судна були пошкоджені і раніше у вересні. Це свідома тактика терористів. Атакуючи цивільні судна, Росія намагається послабити економіку України та поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду”, — підкреслив міністр.

Також він закликав відповідальні держави та організації об’єднати зусилля, щоб зупинити агресора, забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та глобальну продовольчу безпеку”.