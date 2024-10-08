Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.
Він зазначив, лише за два дні російські балістичні атаки пошкодили два цивільних вантажних судна в Одесі.
“Вчора — одне з кукурудзою, що прямувало до Італії. Сьогодні — ще одне, в результаті чого одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення. Судна були пошкоджені і раніше у вересні. Це свідома тактика терористів. Атакуючи цивільні судна, Росія намагається послабити економіку України та поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду”, — підкреслив міністр.
Також він закликав відповідальні держави та організації об’єднати зусилля, щоб зупинити агресора, забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та глобальну продовольчу безпеку”.
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