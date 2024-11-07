Дешеві безпілотники-приманки, які не оснащені боєголовками, складають майже половину всіх російських БПЛА, використаних для атак на Україну.

Про це сказав т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі CNN.

Ці безпілотники, як пояснив Ігнат, мають імітацію боєголовки, виготовлену за допомогою 3D-принтера, загорнуту у фольгу, щоб виглядати як “Шахед”.

Вони використовуються для обману української протиповітряної оборони, змушуючи її знищувати приманки замість реальних загроз.

“Ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку. Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських безпілотників, випущених по Україні”, – сказав Ігнат.