Російські дрони порушують повітряний простір Румунії не вперше, цього разу — в районі Сабангії.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У відомстві не зазначили, скільки саме дронів порушили повітряних простір сусідньої держави в районі Сабангії.

Наразі Румунія не коментувала ситуацію.

Румунське медіа Digi24 пише, що цієї ночі жителям повітів Тулча та Констанца прийшло сповіщення системи Ro-Alert, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об’єктів. Офіційно Румунія поки на ситуацію не реагувала.

Російські дрони регулярно залітають на територію Румунії під час атак по Одещині.