Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У відомстві не зазначили, скільки саме дронів порушили повітряних простір сусідньої держави в районі Сабангії.
Наразі Румунія не коментувала ситуацію.
Румунське медіа Digi24 пише, що цієї ночі жителям повітів Тулча та Констанца прийшло сповіщення системи Ro-Alert, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об’єктів. Офіційно Румунія поки на ситуацію не реагувала.
Російські дрони регулярно залітають на територію Румунії під час атак по Одещині.
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