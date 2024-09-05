У ніч на 5 вересня Білорусь використала авіацію для збиття безпілотників, що залетіли на її територію.

Про це повідомив опозиційний білоруський OSINT-проєкт “Беларускі Гаюн”.

Аналітики, посилаючись на українські моніторингові джерела, повідомили, що приблизно о 01:00 з Чернігівської області України до Гомельської області Білорусі залетіли два російських дрони “Шахед”. Безпілотники направлялися до Гомеля. О 01:30 з аеродрому “Барановичі” піднявся винищувач.

О 01:34 та 01:36 в Гомельському районі пролунали вибухи. Аналітики вважають, що це були наслідки знищення безпілотників. Пізніше “Беларускі Гаюн” опублікував відео, на якому видно, як один з дронів горить і падає.

Близько 02:30 аналітики повідомили про зліт другого винищувача та захід третього безпілотника на територію Білорусі. По ньому також відпрацювала авіація.

О 03:10 пішов на зліт третій винищувач. Також орієнтовно в той же час в Гомельську область залетів ще один “шахед”.