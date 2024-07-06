Російські борці, які отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), відмовилися від виступу на Іграх у Парижі. Вони мали виступати у нейтральному статусі. Загалом допуск до цьогорічних Олімпійських ігор отримали 10 борців з Росії.

Про це пишуть росЗМІ посилаючись із посиланням на заяву Федерації спортивної боротьби Росії.

Зазначається, що МОК запросив на Олімпіаду 10 російських борців, попри те, що здобутих ліцензій було 16. Серед них — Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталія Малишева, Аліна Касабієва, Вероніка Чумікова та Єлизавета Петлякова.

Серед атлетів не було дворазового олімпійського чемпіона Абдулрашіда Садулаєва, а також переможців Олімпіади у Токіо Заура Угуєва, Заурбека Сідакова, Муси Євлоєва та бронзового призера Ігор Артура Найфонова. 19 червня стало відомо, що з допущених до Олімпіади російських борців від участі відмовилася срібна призерка чемпіонату Європи 2021 року Вероніка Чумікова.

Раніше від виступу на Олімпіаді відмовились російські дзюдоїсти. З 17 дзюдоїстів, які набрали олімпійський рейтинг, МОК допустив до участі в Олімпіаді лише чотирьох. Однак, президія федерації дзюдо Росії через “принизливі умови” вирішала не відправляти збірну РФ з дзюдо у такому складі до Парижу.

Додамо, що Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Щодо російських та білоруських спортсменів продовжують діяти санкційні обмеження. У Парижі вони зможуть виступити виключно у нейтральному статусі, їм буде заборонено демонструвати будь-який зв’язок зі своїми країнами та брати участь у командних змаганнях.