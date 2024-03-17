Легіон "Свобода Росії" повідомляє про звільнення від російських окупаційних сил селища Горьковський Бєлгородської області.

На території Бєлгородської та Курської областей триває спецоперація російських добровольців.

Раніше Сибірський батальйон у своєму Telegram-каналі повідомив про захоплення адміністрації у селищі Горьківський. Наразі ж Легіон “Свобода Росії” доповідає, що Горьківський перебуває під повним контролем російських добровольців.

Зазначимо, що Горьківський – це селище Грайворонського району Бєлгородської області. Адміністративний центр Горьківського сільського поселення. Розташований на заході Бєлгородської області, у південно-східній частині Грайворонського району поблизу кордону з Україною.

Відстань між цим населеним пунктом і Грайвороном складає майже 18 кілометрів.

Наразі інформація доповнюється