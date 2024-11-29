У ніч на 29 листопада російські сили здійснили удар по Одеській області за допомогою дронів. Обстріли пошкодили портову та транспортну інфраструктуру, а також житлові будинки.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки семеро осіб зазнали поранень. Чотирьох постраждалих госпіталізували, зокрема жінку у важкому стані. Інші троє отримали допомогу на місці.

“Через цю атаку пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі, об’єкти залізничної інфраструктури, газову трубу та автомобіль”, – заявив Кіпер.

Фахівці працюють на місцях, щоб ліквідувати наслідки обстрілу, а правоохоронці документують черговий злочин росії проти мирного населення регіону.