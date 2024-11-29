Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок атаки семеро осіб зазнали поранень. Чотирьох постраждалих госпіталізували, зокрема жінку у важкому стані. Інші троє отримали допомогу на місці.
“Через цю атаку пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі, об’єкти залізничної інфраструктури, газову трубу та автомобіль”, – заявив Кіпер.
Фахівці працюють на місцях, щоб ліквідувати наслідки обстрілу, а правоохоронці документують черговий злочин росії проти мирного населення регіону.
-
- Масована атака на Київ: пошкоджено будівлю лікарні, є постраждалий
- Окупанти здійснили 350 ударів по населених пунктах Запорізької області