Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Один із дронів скинув вибуховий пристрій біля автомобіля ремонтників.
“На щастя, енергетики встигли сховатися, уникнувши травм чи поранень”, – йдеться у повідомленні.
Попри небезпеку, команда енергетиків продовжує працювати над відновленням електропостачання в умовах активних бойових дій. Представники компанії наголосили, що пріоритетом є забезпечення електроенергією навіть у таких складних обставинах.
Подібні інциденти демонструють, що працівники критичної інфраструктури працюють у надзвичайно ризикованих умовах, проте залишаються відданими своїй місії відновлювати мережі для мешканців регіону.
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