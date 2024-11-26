На Дніпропетровщині бригада енергетиків ДТЕК потрапила під атаку ворожих безпілотників під час проведення ремонтних робіт у зоні, наближеній до бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Один із дронів скинув вибуховий пристрій біля автомобіля ремонтників.

“На щастя, енергетики встигли сховатися, уникнувши травм чи поранень”, – йдеться у повідомленні.

Попри небезпеку, команда енергетиків продовжує працювати над відновленням електропостачання в умовах активних бойових дій. Представники компанії наголосили, що пріоритетом є забезпечення електроенергією навіть у таких складних обставинах.

Подібні інциденти демонструють, що працівники критичної інфраструктури працюють у надзвичайно ризикованих умовах, проте залишаються відданими своїй місії відновлювати мережі для мешканців регіону.