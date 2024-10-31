Російські елітні військові підрозділи зазнали серйозних втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. Основним завданням цих підрозділів була ліквідація українського керівництва, включаючи президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє The National Interest.

За інформацією видання, російське військове командування планувало використати ці підрозділи для швидкої перемоги в Україні. Зокрема, на початку 2022 року, під час штурму російськими десантниками аеропорту Гостомель біля Києва, спецпризначенці мали на меті атакувати президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених посадовців.

Однак спроба усунути Зеленського провалилася, і Росія була змушена продовжити використання своїх елітних сил у бойових діях. Їх було помічено у боях біля Маріуполя, Херсону, Лиману, Харкова та біля Києва.

Відзначається, що до кінця літа всі, окрім однієї з п’яти бригад спецпризначенців, зазнали значних втрат. Наприклад, одна з бригад втратила майже 90% свого складу, з 900 активних військовослужбовців залишилось лише 125.