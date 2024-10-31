Про це повідомляє The National Interest.
За інформацією видання, російське військове командування планувало використати ці підрозділи для швидкої перемоги в Україні. Зокрема, на початку 2022 року, під час штурму російськими десантниками аеропорту Гостомель біля Києва, спецпризначенці мали на меті атакувати президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених посадовців.
Однак спроба усунути Зеленського провалилася, і Росія була змушена продовжити використання своїх елітних сил у бойових діях. Їх було помічено у боях біля Маріуполя, Херсону, Лиману, Харкова та біля Києва.
Відзначається, що до кінця літа всі, окрім однієї з п’яти бригад спецпризначенців, зазнали значних втрат. Наприклад, одна з бригад втратила майже 90% свого складу, з 900 активних військовослужбовців залишилось лише 125.
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