У неділю, 21 липня, російські кіберзловмисники зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, внаслідок чого було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у Facebook.

За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить російській компанії, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.

Для усунення проблеми фахівці Держспецзв’язку рекомендують видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.

“Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням. Якщо ви стали жертвою атаки, або маєте інформацію про такі випадки, звертайтесь до Урядової команди реагування CERT-UA: [email protected], тел.+38 (044) 281-88-25”, – йдеться у повідомленні.