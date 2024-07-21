Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у Facebook.
За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить російській компанії, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.
Для усунення проблеми фахівці Держспецзв’язку рекомендують видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.
“Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням. Якщо ви стали жертвою атаки, або маєте інформацію про такі випадки, звертайтесь до Урядової команди реагування CERT-UA: [email protected], тел.+38 (044) 281-88-25”, – йдеться у повідомленні.
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