Останнім часом почастішали випадки страт українських військовополонених, що, ймовірно, є наслідком прямого заохочення або наказів з боку російських командирів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали про останній відомий випадок страти українських військовополонених, перш ніж зробити висновок. Зокрема, проєкт OSINT повідомив, що 10 жовтня російські військові стратили дев’ятьох українських полонених поблизу села Зелений Шлях у Курській області.

За повідомленнями, українські оператори дронів несподівано зіткнулися з російськими силами в районі, який вважали тиловим, і потрапили під обстріл. Через брак боєприпасів їм довелося здатися, після чого їх взяли в полон.

Зображення показують, що російські військові роззброїли, вишикували, розділи та розстріляли українських полонених. ISW нагадало, що Женевська конвенція забороняє страту військовополонених або осіб, які втратили здатність воювати.

Аналітики пишуть, що нещодавно спостерігали зростання числа страт українських військовополонених росіянами по всій лінії фронту. Експерти дійшли висновку, що командири РФ, ймовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту військовополонених.

Найбільший поодинокий випадок страти українських полонених стався 1 жовтня, коли війська РФ стратили 16 бійців України на Покровському напрямку.

“ISW продовжує відслідковувати кадри та повідомлення про страти українських військовослужбовців російськими військовослужбовцями та спостерігає ширшу тенденцію російських зловживань щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, мабуть, були дозволені, якщо не прямо схвалені, окремими російськими командирами”, — йдеться у звіті.