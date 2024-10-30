Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
“В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.”, – йдеться у повідомленні.
За даними Військово-морських сил України, в Середземному морі знаходяться 2 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 24 ракет.
Також зазначається, що протягом доби в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 16 суден, з них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
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