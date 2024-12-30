Хімічні заводи, засновані або контрольовані деякими найбагатшими людьми Росії, забезпечують постачання компонентів для виробництва вибухівки, яку використовують у військових діях проти України.

Про це повідомляє Reuters.

“Ці хімічні компанії, можливо, позиціонуються як цивільні, але вони забезпечують критичні потреби військової промисловості”, – зазначила професорка Університету Массачусетсу Анна Нагурні.

З лютого 2022 року по вересень 2024 року Reuters вивчила понад 600 тисяч залізничних перевезень, які доставляли ключові хімічні компоненти на заводи вибухівки в Росії. Дані надала британська НКО Open Source Centre, що спеціалізується на аналізі публічної інформації та моніторингу порушень санкцій.

Залізнична інформація показала, що п’ять хімічних підприємств, пов’язаних із санкціонованими мільярдерами, постачають понад 75% необхідних речовин для найбільших російських заводів вибухівки. Зокрема, заводи отримували компоненти для виробництва пластичних вибухівок HMX і RDX, які використовують у артилерії та ракетах.

Серед причетних до постачання хімікатів названо Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу “Челсі”, та Вагіта Алекперова, якого Forbes у 2024 році назвав найбагатшою людиною Росії. Хоча обидва підприємці заперечують причетність до військових виробництв, дані свідчать про їхню важливу роль у постачанні.

“Можливо, настав час переглянути рішення 2022 року та розглянути санкції проти цих компаній”, – припустив експерт із санкцій Пітер Харрелл.

Європейська комісія наголошує, що будь-які санкції мають враховувати наслідки для продовольчої безпеки. Водночас аграрний експерт Маніш Н. Райзада застерігає, що такі обмеження можуть негативно вплинути на мільйони фермерів по всьому світу.

За інформацією Reuters, уряди та організації, що розглядають нові санкції, наголошують на необхідності ретельного аналізу впливу на світову економіку.