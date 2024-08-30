Бійці російської приватної компанії «Медведи», пов’язаною з Міноборони РФ, залишають африканську країну Буркіна-Фасо через наступ української армії в Курській області.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що російські військові прибули до цієї країни у травні. Там вони забезпечували охорону місцевої хунти, зокрема її очільника Ібрагіма Траоре. Нині ж вони виїжджають звідти, аби взяти участь в обороні Курщини.

Командир російських найманців Віктор Єрмолаєв у коментарі Le Monde підтвердив факт відходу його підрозділу та заявив: «Коли ворог приходить на російську територію, всі російські солдати забувають про внутрішні проблеми і об’єднуються проти спільного ворога».

Станом на 27 серпня Україна вже контролює 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб Росії.

За словами Зеленського, ця операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян із російського полону.