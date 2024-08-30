Про це пише Le Monde.
Зазначається, що російські військові прибули до цієї країни у травні. Там вони забезпечували охорону місцевої хунти, зокрема її очільника Ібрагіма Траоре. Нині ж вони виїжджають звідти, аби взяти участь в обороні Курщини.
Командир російських найманців Віктор Єрмолаєв у коментарі Le Monde підтвердив факт відходу його підрозділу та заявив: «Коли ворог приходить на російську територію, всі російські солдати забувають про внутрішні проблеми і об’єднуються проти спільного ворога».
Станом на 27 серпня Україна вже контролює 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб Росії.
За словами Зеленського, ця операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян із російського полону.
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