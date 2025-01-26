Російські війська намагаються обійти місто Покровськ на Донеччині із заходу, щоб перерізати важливі траси та змусити українські війська відступити.

Про це заявив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Трегубов підкреслив, що російські війська найінтенсивніше атакують саме на Покровському напрямку.

“Йде спроба охопити місто, не заходячи в нього. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища. І намагаються обходити його з заходу, теж чіпляючись за малі селища і лісопосадки. Це робиться для того, аби перерізати траси, які ведуть до міста і примусити українські сили, що його обороняють, відступити”, — зазначив він.

Також він запевнив, що Сили оборони України роблять усе для того, аби завадити планам ворога та вибити його з цієї ділянки.