Російські війська прагнуть швидко захопити Торецьк, близько 40-50% території якого все ще залишається під контролем Збройних Сил України.

Про це заявив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в етері телемарафону.

Він зазначив, що протягом минулої доби росіянам не вдалося просунутися. Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об’єкта критичної інфраструктури на території громади

За словами очільника МВА, росіяни намагаються й докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше захопити місто.

“Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія — ворогом захоплена. І ворог намагається й докладає всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто. Але ЗСУ, сили спротиву дають гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей”, — заявив Чинчик.

Він наголосив, що продовжується евакуація цивільних із Торецька, хоча й зі значними труднощами.

“Ми докладаємо всіх зусиль. На жаль, на сьогодні, ті люди, які залишилися, а їх залишилося близько 1 150 осіб, вони якщо виходять, то мінімум з документами, що засвідчують особу. І то навіть і їх (документів – ред.) немає, тому що вони десь згоріли, або десь у підвалах, або десь у квартирах. Якщо брати вчорашній день, то 7 осіб вдалося вивезти з території громади. 3 — за допомогою співробітників Нацполіції, 4 — за сприяння військовослужбовців”, — зазначив Чинчик.

Очільник МВА зауважує, що на сьогодні безпекова складова у Торецьку дозволяє лише “в певні проміжки часу, коли наступає затишшя або десь сприятливі погодні умови для того, щоб можна було якнайближче в’їхати в місто і евакуювати населення”.