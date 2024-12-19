Російські війська завдали чергових ударів по Купʼянщині, внаслідок яких загинули мирні жителі, а ще кілька осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За оприлюдненою інформацією, під час обстрілу Шевченкового троє осіб загинуло, зокрема дві жінки 67 і 65 років, а також 33-річний чоловік.

Ще двоє громадян отримали поранення. Серед них — жінка та чоловік.

Обстріли також торкнулися Дворічної, де в результаті ворожого удару одна жінка отримала поранення і була госпіталізована.