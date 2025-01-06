Російські окупанти вкотре порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши трьох українських військовополонених біля Нескучного на Донеччині.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту Deep State.

Згідно з повідомленням, 3 січня російські війська здійснювали штурм позицій 141-ї окремої механізованої бригади на сході від точки 160.9.

Троє бійців здалися в полон, їм зав’язали руки та вивели на позицію, де їх вбили пострілами в потилицю.

У Deep State також наголосили, що злочини, зокрема вбивства та знущання з українських військовополонених, є систематичними та підтримуються військово-політичним керівництвом Росії.

“Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам”, — йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, негайно звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об’єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів.