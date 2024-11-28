Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, 24 листопада 2024 року біля населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військові РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які потрапили в полон.
Правоохоронці вже ідентифікували підрозділ російської армії, причетний до злочину, і перевіряють причетність конкретних військових. У розпорядженні слідства є відеозапис моменту розстрілу.
“Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин”, — наголосили в Офісі генпрокурора.
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