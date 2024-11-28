Пʼять українських військових було розстріляно російськими окупантами поблизу Новодарівки на Запоріжжі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 24 листопада 2024 року біля населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військові РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які потрапили в полон.

Правоохоронці вже ідентифікували підрозділ російської армії, причетний до злочину, і перевіряють причетність конкретних військових. У розпорядженні слідства є відеозапис моменту розстрілу.

“Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин”, — наголосили в Офісі генпрокурора.