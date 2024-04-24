Відомо, що їх відправили до Криму.

Про це повідомляє «власник» ялтинських зоопарків «Казка» і «Тайган» Олег Зубков.

Загалом до Криму вивезли трьох Зебр.

Як стверджують росЗМІ, «обмін» відбувся в рамках «угоди» між заповідником Асканія-Нова та зоопарком Казка. Її підписали в жовтні 2023 року для «збереження та відтворення тварин».

Зубков заявив, що відправили тибетського яка, карликових баранів, пеліканів, кіз, альпака, дрохів. Він також сказав, що це не останній подібний «обмін».

Варто зазначити, що Лівобережжя Херсонської області залишається окупованим з 24 лютого 2022 року. Зокрема, у заповіднику Асканія-Нова російські військові встановили свою окупаційну «адміністрацію».

Українські військові повідомляли, що росіяни знищують природні заповідники на окупованих територіях Херсонської області. Вони розміщують там техніку, влаштовують полігони та полюють на унікальні види тварин.