На Дніпропетровщині окупанти здійснили понад 20 атак на Нікопольщину. Ворог використав дрони-камікадзе та артилерію, обстрілюючи мирні населені пункти

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Понад 20 атак протягом дня на Нікопольщину. Ворог бив дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.Наслідки терору трагічні. Загинув чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким.”, – написав Лисак.

Наслідком обстрілу стала пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити. Внаслідок події постраждала інфраструктура, зокрема сім житлових будинків, дві господарські споруди, парник та автомобіль. Також зазнали пошкоджень стадіон та дві автозаправні станції.