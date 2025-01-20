Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Інцидент трапився у Дніпровському районі міста. За попередніми даними, уламки розбитого лобового скла поранили водія.
“На автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику, рашисти скинули вибухівку з дрона. Попередньо, уламками від розбитого лобового скла був поранений водій”, — пише Мрочко.
За його словами, 56-річний водій госпіталізований з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
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