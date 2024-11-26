Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу п’ятьох українських військовослужбовців, яких російські військові взяли в полон під час бойових дій поблизу села Петрівка Покровського району. Попередньо встановлено, що в листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України, змусивши групу українських захисників відступити та сховатися у приватному будинку.

“Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї”, – зазначається у повідомленні.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, що забороняють будь-яке насильство щодо осіб, які здалися в полон, включаючи їх убивство. Досудове розслідування у справі ведеться за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

На разі тривають слідчі дії, метою яких є встановлення обставин злочину та ідентифікація осіб, причетних до його вчинення. Розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. У прокуратурі наголошують, що такі дії російських військових є тяжким міжнародним злочином, який не залишиться безкарним.