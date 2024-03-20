ЛСР, РДК та Сибірський батальйон звернулись до Гладкова: "Закликаємо до евакуації місцевих, продовжимо удари".

Опубліковано звернення Легіону “Свобода Росії”, Російського Добровольчого Корпусу і Сибірського батальйону до губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова. Бійці закликали керівництво Бєлгородської області негайно евакуювати людей.

“Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та, зокрема, губернатора В’ячеслава Гладкова припинити прикриватися громадянським населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області“, – зазначається у повідомленні.

Добровольчі формування зазначають, що їхні удари по військових цілях посилюються, обстріл області фактично не припиняється, а місцеві “продовжують страждати й гинути”.

Вони наголосили, що жертви серед цивільних – винятково на совісті російської адміністрації, яка перешкоджає евакуації.