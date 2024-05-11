Російська журналістка, воєнкор та пропагандистка Анастасія Кашеварова висловлює сумніви у здатності армії РФ захопити місто Харків і наполягає на необхідності “рятувати Бєлгород”.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

“Звичайно, ті, хто пишуть про взяття Харкова — чудові люди, справжні знавці військового мистецтва, мабуть, самі не просто опорники брали, а цілі міста штурмували. А ви уявляєте, що таке штурм Харкова? У нас за село б’ються місяцями, Авдіївку роками брали, Бахмут узяли ціною, яка перевищує втрати в Афгані. Мар’їнку скільки брали? На Вугледарі скільки поклали? Диванні м’ясники. Що у вас у головах?”, — запитує Кашеварова.

На її думку, зараз саме час рухати кордон, щоб “Бєлгород врятувати”.

“І авіацію з високоточкою підключати, а не знову кидати пацанів бездумно. Тільки щоб ударити іншими ракетами потрібний підпис міністра оборони”, — зауважує російська журналістка.

Також вона висловлюється про необхідність відповідної артилерії, “а в нас артилеристів у штурмовики переводять”.

“Так все легко у наших експертів та деяких військових. Вже до Києва дійшли … язиком”, — резюмує Кашеварова.