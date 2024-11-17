Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада під час атаки по Україні.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

“Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поряд з нашим кордоном і дрони, які низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян від війни Росії”, — зазначив Попшой.

NewsMaker додає, що міністр прикріпив до свого посту відео, яке раніше опублікувало видання NordNews.

Саме відео відправив місцевий житель села Русени Єдинецького району. Він стверджує, що ракети пролетіли на низькій висоті, камери відеоспостереження зафіксували їхній звук.

Молдовський урядовий Telegram-канал Prima Sursă пізніше повідомив, що кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови, але радари їх не виявили, оскільки вони летіли на низькій висоті.

У заяві зазначається, що у Ларзі Бричанського району «помітили ракету на українській стороні».