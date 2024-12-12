Міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочого візиту до Відня провів зустріч з новопризначеним єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном. Основною темою обговорення стало посилення підтримки українського енергетичного сектору, який зазнає регулярних атак з боку Росії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Галущенко поінформував Йоргенсена про постійні обстріли енергетичних об’єктів України, які особливо посилилися останнім часом.

Міністр наголосив, що ракети і дрони тепер наближаються до ядерних станцій, створюючи реальну загрозу для ядерних об’єктів.

“За останні три місяці маршрути ракет і дронів наблизилися до ядерних станцій, створюючи реальну небезпеку ударів по ядерних об’єктах. Зафіксовано понад 120 випадків, коли ракети або дрони пролітали над чи поблизу ядерних станцій”, — зазначив він, підкресливши, що Росія використовує дорожчі ракети, що свідчить про їхню готовність досягати мети за будь-яку ціну.

Особливу увагу було приділено ядерній безпеці та важливості координації між МАГАТЕ та Європейським Союзом для забезпечення моніторингових місій на підстанціях, критично важливих для стабільної роботи українських АЕС.

Окрім цього, Галущенко і Йоргенсен обговорили надання допомоги українському енергосектору через міжнародних партнерів, зокрема через Фонд підтримки енергетики України. Міністр також зазначив важливість продовження інтеграції України в європейський енергетичний ринок, реформування енергетичних ринків та оновлення українського енергетичного законодавства.