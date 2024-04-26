Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 26 квітня.
Столтенберг закликав членів НАТО залишатися пильними у зв’язку з прихованою діяльністю Росії по всьому Альянсу.
“Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві і диверсіях. А сьогодні у Великій Британії п’ятьом були висунуті звинувачення у зв’язку з ворожою державною діяльністю на користь Росії”, – нагадав він.
Столтенберг підкреслив, що члени НАТО є “повністю солідарними” з Німеччиною та Британією, і наголосив, що такі дії є небезпечними та неприпустимими, але вони не завадять наданню підтримки Україні.
“Такі дії є небезпечними і неприйнятними. Вони не зупинять нас від надання підтримки Україні. І ми тісно координуємо наші дії у відповідь на будь-які ворожі дії проти членів НАТО”, – підкреслив він.
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