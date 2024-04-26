Генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що недавні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не зупинять надання військової допомоги Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 26 квітня.

Столтенберг закликав членів НАТО залишатися пильними у зв’язку з прихованою діяльністю Росії по всьому Альянсу.

“Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві і диверсіях. А сьогодні у Великій Британії п’ятьом були висунуті звинувачення у зв’язку з ворожою державною діяльністю на користь Росії”, – нагадав він.

Столтенберг підкреслив, що члени НАТО є “повністю солідарними” з Німеччиною та Британією, і наголосив, що такі дії є небезпечними та неприпустимими, але вони не завадять наданню підтримки Україні.