Російські військові в Сирії чекають на евакуацію після падіння режиму Башара Асада, але поки їх не вивезли, вони займаються пияцтвом та мародерством.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що залишки російського військового контингенту з віддалених регіонів Сирії стягуються до морської та авіаційної баз у Тартусі та Хмеймімі, де вони чекають на евакуацію.

“Ті росіяни, хто дістався до місць евакуації, як правило пиячать та мародерять в очікуванні свого рейсу”, — йдеться у повідомленні.

Між базами Хмеймім та російськими аеродромами щодня курсують 4-5 військово-транспортних літаків, що перевозять військових додому. Окрім того, для вивезення озброєння та техніки з Сирії в Тартус продовжують курсувати російські кораблі, зокрема “Іван Грен” та “Олександр Остраковський”, які наразі знаходяться в Норвезькому морі і незабаром повинні пройти Ла-Манш.

До сирійського порту також прямує російський суховантаж “Sparta”, що вийшов із Балтійська, а “Sparta II”, що вирушив зі Санкт-Петербурга, планується використовувати для транспортування техніки з Сирії.

Командувач російським контингентом, генерал-полковник Олександр Чайко, віддав наказ ремонтувати вивезену техніку перед її транспортуванням.