Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повідомить Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста про розстріл російськими військовими ще пʼятьох полонених захисників України.

Відео розстрілу полонених оприлюднила 110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Після цього уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав, що повідомить Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста про розстріл російськими військовими ще пʼятьох полонених захисників України.

Як передає Укрінформ, про це Лубінець заявив у Телеграмі.

“110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян – розстрілом воїнів, які здалися у полон. Із відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників. Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ”, – зазначив він.

Омбудсмен наголосив, що російські воєнні злочинці, котрі розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом.