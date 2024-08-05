Російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для збору інформації про українські війська, літаючи над британськими військовими базами.

Про це пише The Times.

Зазначається, що російські спецслужби виявили “значний” інтерес до операції “Інтерфлекс” – кодової назви підготовки 34 000 українських новобранців.

“Крім польотів безпілотників над військовими базами, російські агенти зверталися до армійських інструкторів як в Інтернеті, так і особисто, щоб отримати інформацію: “Уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує ціла низка надійних заходів для захисту наших людей і об’єктів”, — заявив речник Міністерства оборони.

Видання також пише, що є реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов’язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії.

Для прикладу, як показує опублікований у жовтні минулого року “Посібник із загроз польової армії”, російські спецслужби регулярно застосовують цілу низку засобів фізичної розвідки і технічних можливостей для збирання інформації, зокрема, про підготовку особового складу Збройних сил України.

“Тактика, техніка і процедури (ТТП) включають використання дистанційно керованих літальних апаратів, мобільне і піше спостереження, віртуальні і фізичні підходи до постачальників послуг з підготовки, а також інтерес з боку журналістів-розслідувачів… Вразливими місцями є тренувальні майданчики, повітряний порт висадки, морський порт висадки, а також ключові місця розміщення і логістичні об’єкти“, — йдеться у посібнику.

Крім того, застереження британської армії мають разючу схожість з методами російського шпигунства в інших країнах Європи. Німеччина визнала, що за українськими солдатами під час навчань стежили невідомі безпілотники. А Польща від кінця минулого року заарештувала 18 осіб за підозрою в плануванні підпалів і диверсій від імені Росії та Білорусі.