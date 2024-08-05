Про це пише The Times.
Зазначається, що російські спецслужби виявили “значний” інтерес до операції “Інтерфлекс” – кодової назви підготовки 34 000 українських новобранців.
“Крім польотів безпілотників над військовими базами, російські агенти зверталися до армійських інструкторів як в Інтернеті, так і особисто, щоб отримати інформацію: “Уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує ціла низка надійних заходів для захисту наших людей і об’єктів”, — заявив речник Міністерства оборони.
Видання також пише, що є реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов’язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії.
Для прикладу, як показує опублікований у жовтні минулого року “Посібник із загроз польової армії”, російські спецслужби регулярно застосовують цілу низку засобів фізичної розвідки і технічних можливостей для збирання інформації, зокрема, про підготовку особового складу Збройних сил України.
“Тактика, техніка і процедури (ТТП) включають використання дистанційно керованих літальних апаратів, мобільне і піше спостереження, віртуальні і фізичні підходи до постачальників послуг з підготовки, а також інтерес з боку журналістів-розслідувачів… Вразливими місцями є тренувальні майданчики, повітряний порт висадки, морський порт висадки, а також ключові місця розміщення і логістичні об’єкти“, — йдеться у посібнику.
Крім того, застереження британської армії мають разючу схожість з методами російського шпигунства в інших країнах Європи. Німеччина визнала, що за українськими солдатами під час навчань стежили невідомі безпілотники. А Польща від кінця минулого року заарештувала 18 осіб за підозрою в плануванні підпалів і диверсій від імені Росії та Білорусі.
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