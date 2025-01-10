Російські силовики та військові посадовці активно наполягають на подальшій ескалації війни проти України, відкидаючи ідею врегулювання конфлікту за допомогою переговорів. Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися”, – йдеться у повідомленні.

Попри значні втрати в живій силі та техніці, російські служби безпеки не схильні зупиняти агресію. Вони закликають керівництво країни до активізації мобілізації, включаючи частковий призов резервістів, а також можливий перехід на воєнний стан для посилення контролю.

Експерти відзначають, що Москва досі зіштовхується з труднощами у досягненні оперативних цілей. Проте командування, схоже, готове приймати значні втрати заради мінімальних тактичних успіхів, хоча темпи наступу російських сил продовжують падати.

Раніше видання Meduza повідомляло, що деякі високопосадовці РФ визнали недостатню результативність військових операцій, однак це не стало причиною для перегляду їхньої стратегії. Замість цього вони вимагають посилення військових зусиль, що може вказувати на плани тривалої війни.