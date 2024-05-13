Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Півгодини тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району. Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються», – написав він у Telegram о 17:11.

Також, за його словами, після російського удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, її ушпиталили до медичної установи.

Ця атака сталася на тлі  продовження евакуації з прикордонного міста Вовчанськ та його околиць.

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