Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Півгодини тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району. Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються», – написав він у Telegram о 17:11.
Також, за його словами, після російського удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, її ушпиталили до медичної установи.
Ця атака сталася на тлі продовження евакуації з прикордонного міста Вовчанськ та його околиць.
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