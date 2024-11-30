У суботу, 30 листопада, російські та сирійські військові літаки завдавали удару по повстанцях у передмісті Алеппо. Це сталося після того, як бойовики повстанців проникли в центр міста на північному заході Сирії в результаті атаки напередодні.

Про це пише Reuters.

За даними видання, Росія, яка розгорнула свої військово-повітряні сили в Сирії у 2015 році для підтримки Асада у війні, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям. За даними двох військових джерел, додаткові сили з Росії на допомогу урядовим військам Сирії надійдуть протягом наступних 72 годин.

Опозиційні війська заявляють, що їхній наступ — це відповідь на посилення ударів російських і сирійських військово-повітряних сил по цивільному населенню в місті Ідліб.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розцінює атаку повстанців як порушення суверенітету Сирії.

“Ми виступаємо за те, щоб сирійська влада якнайшвидше навела порядок у цьому районі та відновила конституційний порядок”, — сказав він.

Видання зазначає, що президент Сирії Башар Асад відновив повний контроль над містом Алеппо від сил повстанців у 2016 році за допомогою російської авіації та підтримуваних Іраном шиїтських ополченців. Повстанці утримували плацдарм поблизу Алеппо в провінції Ідліб і в районах на північ від міста на турецькому кордоні.