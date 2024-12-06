Президент Володимир Зеленський відреагував на нові удари Росії по українських містах у вечір Святого Миколая. За його словами, дії агресора є яскравим свідченням того, що Кремль не прагне миру.

Про це він заявив у своєму Telegram.

“Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно”, – наголосив Зеленський.

Трагедія зачепила Запоріжжя та Кривий Ріг. У Запоріжжі авіабомби влучили по станції техобслуговування та автомобілях, де перебували люди. Станом на тепер відомо про дев’ять загиблих і чотирьох поранених.

У Кривому Розі ракета вдарила по міській адміністративній будівлі, що призвело до загибелі двох осіб і поранення сімнадцяти людей.

“Тисячі таких ударів, які були зроблені Росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме Путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством”, – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що лише сила може зупинити агресора та забезпечити встановлення справжнього миру.