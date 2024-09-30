Російська армія здійснила атаку на автомобіль ремонтної бригади енергетиків у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

“Під час огляду повітряної лінії автомобіль ремонтної бригади був уражений БПЛА, персонал не постраждав”, — зазначили там.

Протягом минулої доби через обстріли та бойові дії зафіксовано знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

У Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.