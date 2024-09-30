Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
“Під час огляду повітряної лінії автомобіль ремонтної бригади був уражений БПЛА, персонал не постраждав”, — зазначили там.
Протягом минулої доби через обстріли та бойові дії зафіксовано знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.
У Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.
У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
“У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались”, — додали у Міненерго.
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