Про це повідомляють голова Одеської ОВА Олег Кіпер та міський голова Геннадій Труханов. За словами Кіпера, російські окупанти для обстрілу Одеси застосували балістичні ракети.

“Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа”, — написав він.

Подробиць очільник ОВА не навів.

Труханов також повідомив про 13 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

“Російські гниди знову атакували Одесу. Наразі відомо про 13 постраждалих. Деталі – згодом”, – написав він.