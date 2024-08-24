Про це повідомляє Сумська ОВА та начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
“Сьогодні, 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються”, – заявили в адміністрації.
Мешканців міста закликали бути уважними, дотримуватись правил безпеки й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
“Фіксуємо уламки збитої ракети. На місці працюють всі відповідні служби”, – повідомив Дрозденко і додав, що штаб з ліквідації наслідків для прийому звернень громадян буде розгорнутий у неділю, 25 серпня, з 09:00 на місці події.
Нагадаємо, що сьогодні російські війська обстріляли Купʼянський район Харківської області. Постраждали шестеро мирних жителів: пʼять жінок у селищі Новоосинове та 75-річний чоловік в Купʼянську.
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