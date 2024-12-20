Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги”, – йдеться у повідомленні.
На даний момент інформації про постраждалих чи масштаби пошкоджень не надходило. Екстрені служби оперативно прибули на місце події, щоб локалізувати наслідки ворожої атаки. Фахівці продовжують працювати над ліквідацією пожежі.
- Унаслідок російського удару по Херсону одна людина загинула, дев’ять поранених
- У Києві через падіння уламків ракет спалахнули пожежі, є постраждалі та загиблий
- Російська армія вдарила по житловому будинку у Кривому Розі