У Запоріжжі в ніч на 20 грудня сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників, яку здійснили війська РФ.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги”, – йдеться у повідомленні.

На даний момент інформації про постраждалих чи масштаби пошкоджень не надходило. Екстрені служби оперативно прибули на місце події, щоб локалізувати наслідки ворожої атаки. Фахівці продовжують працювати над ліквідацією пожежі.