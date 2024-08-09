Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, в селі Слобожанське Харківського району внаслідок російського обстрілу поранення отримав 46-річний чоловік.
У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу росіян з реактивних систем залпового вогню пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, а також газові мережі.
У місті Куп’янськ російські військові завдали поранень 44-річному чоловіку.
У селищі Борова Ізюмського району внаслідок російського обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджені три приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.
Як зазначив очільник ОДА, минулої доби, 8 серпня, у Куп’янську внаслідок обстрілу горів двоповерховий магазин. Також унаслідок другого обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний та 44-річний чоловік.
У селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району минулої доби внаслідок російського обстрілу горів дах приватного будинку.
У селі Піски-Радківські Ізюмського району 8 серпня через російський обстріл горіла хвойна підстилка на площі 2 га.
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