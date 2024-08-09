У ніч на 9 серпня російська армія чотири рази обстріляла населені пункти Харківської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в селі Слобожанське Харківського району внаслідок російського обстрілу поранення отримав 46-річний чоловік.

У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу росіян з реактивних систем залпового вогню пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, а також газові мережі.

У місті Куп’янськ російські військові завдали поранень 44-річному чоловіку.

У селищі Борова Ізюмського району внаслідок російського обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджені три приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

Як зазначив очільник ОДА, минулої доби, 8 серпня, у Куп’янську внаслідок обстрілу горів двоповерховий магазин. Також унаслідок другого обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний та 44-річний чоловік.

У селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району минулої доби внаслідок російського обстрілу горів дах приватного будинку.

У селі Піски-Радківські Ізюмського району 8 серпня через російський обстріл горіла хвойна підстилка на площі 2 га.