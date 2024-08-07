Російські війська швидко й суттєво просунулися в Україні, скориставшись військовими нестачами та помилками Києва. Тим часом серед української громадськості зростає підтримка ідеї завершення війни через переговори. Східна Донецька область стала центром відновленого наступу Москви, що розпочався наприкінці минулого року та значно посилився в останні тижні. Головна мета президента Володимира Путіна цього року — захопити якомога більше території.

Про це пише Financial Times.

“Наш захист демонструє тріщини”, — сказав один високопоставлений український чиновник, знайомий з військовими операціями.

Він попередив, що російські війська досягли “тактичного успіху” в Донецьку і що, ймовірно, буде подальше просування, якщо ситуація не зміниться.

Згідно з дослідженням Пасі Пароїнена з Black Bird Group, з початку травня російські війська захопили майже вдвічі більше територій, ніж українські військові відвоювали під час літнього наступу минулого року, який коштував значних людських втрат і техніки.

Деякі чиновники сподіваються, що наступ Росії сповільниться, коли її війська наблизяться до великих міст, де українська оборона міцніша. Однак неочікуваний наступ українських військ у прикордонному з Росією районі Курська викликав критику з боку аналітиків, які поставили під сумнів доцільність розміщення перенапружених солдатів на російській території.

Минулого тижня російська армія просунулася в межах 15 км від гарнізону міста Покровськ і околиць сусіднього Торецька. Військові аналітики зазначають, що російські війська зайняли частину східного району Часів Яр, стратегічно важливого для української оборони.

Попри запеклі бої навколо Покровська, пресофіцер 59-ї бригади ЗСУ Сергій Цехоцький заявив, що “ворог просто вичерпується”. Однак експерти застерігають, що захоплення Росією ключових міст може серйозно ускладнити військове забезпечення України та загрожуватиме контролю над рештою регіону.

Видання пише, що з 1 червня по 1 вересня 2023 року українські війська звільнили приблизно 321 кв. км, тоді як із 3 травня по 2 серпня цього року російські війська захопили близько 592 кв. км.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що східний фронт є найскладнішим для української армії. Аналітики також підкреслюють, що Росія скористалася недоліками української стратегії та невдалою ротацією на полі бою, що дозволило їй швидко просуватися.

На тлі цього Зеленський сигналізував про готовність розпочати переговори з Москвою на основі свого мирного плану. Опитування показують, що більшість українців хочуть почати переговори, але не готові поступатися територією в обмін на мир.

Попри заплановані поставки нових військових літаків та іншу допомогу, найактуальнішою проблемою залишається нестача живої сили в українській армії. Франц-Стефан Гаді з Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначив, що Росія намагається використати цю слабкість для подальшого просування.