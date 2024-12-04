Росія, ймовірно, планує новий наступ на Херсон, зібравши 300 човнів для переправи через річку Дніпро.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв’ю Financial Times.

“Росія хоче розпочати тут ще один наступ”, – сказав Прокудін.

Очільник ОВА додає, що російські війська зібрали “300 човнів для переправи через річку”.

Окрім того, спікер Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук підтвердив, що ворог намагається захопити річкові острови й наблизитися до західного берега Херсона. Нещодавно російські сили здійснили масштабну атаку на Козацький острів неподалік Нової Каховки.

Видання FT зазначає, що на фоні активного наступу росіян у Донецькій області, Херсон може стати “ще більшим призом” для російських військ, адже це єдиний обласний центр, який вони змогли захопити за час повномасштабної війни.