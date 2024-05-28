Російські війська надвечір 28 травня наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту – кількість бойових зіткнень зросла до 108.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 20:00 вівторка.

Станом на цей час бої ще тривають на 18 ділянках.

«Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск і дають рішучу відсіч загарбникам», – заявили в Генштабі.

Повідомляється, що на Харківському напрямку від початку доби війська РФ атакували українські позиції шість разів. Дві штурмові дії тривають у районі Вовчанська.

Російська армія не припиняє застосовувати керовані авіаційні бомби, запускаючи їх зі своєї території, без входу у повітряний простір України. Ще чотири КАБи загарбники випустили по Вовчанську і три по Бугаївці з напрямку Шебекіно, по Малій Данилівці двічі вдарили КАБами з напрямку Бєлгорода.

На Куп’янському напрямку росіяни 19 разів намагалися штурмувати позиції Сил оборони. 17 спроб завершилися для загарбників невдачею, два штурми неподалік Петропавлівки і Дружелюбівки ще тривають. Ситуація контрольована.

Втрати ворога в живій силі на Куп’янському напрямку від початку доби сягнули 35 осіб. На цій же ділянці фронту українські захисники знищили також одну артилерійську систему РФ, пошкодили один ворожий танк, автотранспорт і ще одну артсистему.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі 16 атак російської армії. Втрати позицій не допущено.

На Сіверському напрямку війська РФ проявляють активність у районі Білогорівки. Кількість бойових дій тут зросла до восьми. Українські оборонці відбили вже сім ворожих атак, ще одна триває. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби росіяни шість разів намагалися покращити своє тактичне положення. Усі їхні спроби просунутися вперед успішно відбиті. По Дружківці загарбники скинули одну керовану авіабомбу.

10 із 25 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російська армія атакує біля Новоолександрівки та Сокола.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулися дев’ять бойових зіткнень. Вісім із них Сили оборони вже відбили, ще одне триває.

На Времівському напрямку війська РФ не полишають спроб потіснити українських захисників у районі Старомайорського. П’ять ворожих атак відбиті, одна ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Придніпровському напрямку від початку доби росіяни не полишають спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на лівому березі Дніпра. Там зафіксовані загалом 10 бойових зіткнень. Ще один бій триває в районі Олешківських Пісків.

На решті напрямків обстановка суттєво не змінилася.