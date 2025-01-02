Війська РФ не змогли досягти межі міста Покровськ, однак продовжують спроби охопити та оточити його через прилеглі населені пункти.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

“Учора наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора на Покровському напрямку. Це зараз найгарячіший напрямок, таким він залишається останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от Курахівський та Времівський, також залишаються в епіцентрі бойових дій”, — зазначив Трегубов.

Речник також повідомив, що у самому Покровську міських боїв наразі немає. Однак російські війська намагаються оточити місто, проникаючи через навколишні населені пункти та накопичуючи сили для подальших атак.

“До межі міста росіяни не дійшли, але вони активно використовують безпілотники та інші засоби, зосереджуючи зусилля в районі Покровська. Ворог намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки”, — додав він.

Щодо можливої спроби напівоточення міста з півдня, Трегубов пояснив, що Покровськ має добре укріплену оборону, тому прямий штурм противником не проводиться. Водночас російські сили застрягли у міських боях на інших напрямках, зокрема у Часовому Ярі та Кураховому.

Наостанок він підкреслив, що противник наразі не розглядає можливість бойових дій у самому Покровську, зосереджуючись на спробах ізоляції міста шляхом підриву критичної інфраструктури.