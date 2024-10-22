Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у своєму каналі в “Telegram”.

“22 жовтня 2024 року війська держави-агресора обстріляли, ймовірно, ФАБ-250 з УМПК м. Мирноград. Мішенню для ворога став житловий масив, де внаслідок прямого влучання в багатоквартирний житловий будинок зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості щонайменше троє місцевих мешканців”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок нападу до медичного закладу потрапили троє людей: двоє чоловіків віком 35 та 43 років, а також 50-річна жінка. Усі вони отримали поранення, спричинені вибухом, зокрема контузію, осколкові поранення голови, тулуба та кінцівок. Медики надають їм необхідну допомогу – життю потерпілих нічого не загрожує.

Загальна кількість постраждалих ще уточнюється.