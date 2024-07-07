За інформацією аналітичного проєкту Deep State росіяни просунулися у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки.

Такі дані містяться у звіті, опублікованому 7 липня.

За даними аналітиків, українські сили також мають успіх. Зокрема, Сили оборони просунулися у Глибокому на Харківщині. Там вони відкинули загарбників.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ росіяни активізували зусилля на Харківському напрямку ― там за минулу добу відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

Серйозні боєзіткнення відбувалися на Покровському напрямку, де наші оборонці відбивали 49 атак поблизу населених пунктів Юр’ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.