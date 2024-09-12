Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, наразі відомо про двох поранених, яким надається вся необхідна допомога. Троє людей, на жаль, загинули внаслідок російського удару.

“У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути “обидві сторони”, то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі”, — написав президент.

Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота повинна рішуче реагувати на такі дії та вимагати припинення терору, аби змусити Москву шукати шляхи до миру.